В посёлке Зверосовхоза Пушкинского округа открыли отремонтированный детский сад

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад «Алёнушка», расположенный на Центральной улице в посёлке Зверосовхоза Пушкинского округа, открылся после капремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Работы проводились по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«В двухэтажном здании детсада обновили фасад, входную группу и кровлю, потолки и полы, поменяли инженерные коммуникации, провели отделку помещений, установили новые двери, окна и мебель, модернизировали пищеблок», — говорится в сообщении.
Кроме того, прилегающую территорию благоустроили и установили на ней детские игровые площадки.

Детсад «Алёнушка» входит в состав Образовательного комплекса №4.
Лев Каштанов

