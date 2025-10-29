В посёлке Зверосовхоза Пушкинского округа открыли отремонтированный детский сад
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад «Алёнушка», расположенный на Центральной улице в посёлке Зверосовхоза Пушкинского округа, открылся после капремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводились по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«В двухэтажном здании детсада обновили фасад, входную группу и кровлю, потолки и полы, поменяли инженерные коммуникации, провели отделку помещений, установили новые двери, окна и мебель, модернизировали пищеблок», — говорится в сообщении.Кроме того, прилегающую территорию благоустроили и установили на ней детские игровые площадки.
Детсад «Алёнушка» входит в состав Образовательного комплекса №4.