В Коломне рассказали о ходе строительства нового корпуса школы №14

26 декабря 2025, 14:42

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус школы №14, рассчитанный на 400 учеников, строят в Коломне. В настоящее время работы ведутся на уровне третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В строительстве задействованы 40 человек и три единицы техники.



