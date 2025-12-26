В Коломне рассказали о ходе строительства нового корпуса школы №14
Корпус школы №14, рассчитанный на 400 учеников, строят в Коломне. В настоящее время работы ведутся на уровне третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В строительстве задействованы 40 человек и три единицы техники.
В новый корпус планирует перевести учеников с восьмого по одиннадцатый классы. Это позволит усилить профильное обучение и увеличит возможности для внеклассной работы. В здании будет 26 кабинетов, включая лаборатории и мастерские, а также спортивный зал.«Сейчас на объекте завершаются монолитные работы на уровне третьего этажа здания, ведется кладка наружных стен и устройство полов», — уточнил глава подмосковного Минстроя Александр Туровский.
Сдать объект в эксплуатацию должны в 2027 году.