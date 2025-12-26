В посёлке Дубки готовят к открытию первый напечатанный в 3D здравпункт
Первый в России здравпункт, напечатанный по 3D-технологии, установили в посёлке Дубки Одинцовского городского округа. Объекту уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание общей площадью около 100 квадратных метров создал концерн «КРОСТ».
«В здравпункте находится кабинет для приема пациентов, процедурные и смотровые, прививочный кабинет, а также помещения для персонала. В медучреждении установлено современное медицинское оборудование», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Врачебную помощь в здравпункте смогут получать не только жители Дубков, но и расположенных рядом населённых пунктов.