В посёлке Дубки готовят к открытию первый напечатанный в 3D здравпункт

26 декабря 2025, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Первый в России здравпункт, напечатанный по 3D-технологии, установили в посёлке Дубки Одинцовского городского округа. Объекту уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание общей площадью около 100 квадратных метров создал концерн «КРОСТ».





«В здравпункте находится кабинет для приема пациентов, процедурные и смотровые, прививочный кабинет, а также помещения для персонала. В медучреждении установлено современное медицинское оборудование», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.