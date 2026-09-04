В Долгопрудном откроют пункт сбора яблок на переработку
Долгопрудный примет участие в областной экологической акции «Сдай яблоки и бахчевые на переработку». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Акция будет проходить с 7 по 28 сентября. Площадку для сдачи излишков урожая откроют по адресу: микрорайон Шереметьевский, улица Горького, дом №2.
«Цель акции — снизить нагрузку на контейнерные площадки. Собранные яблоки и бахчевые отправят на переработку и на корм животным — в зоопарки, конюшни и пр. Вывозить содержимое контейнера будут по мере его наполнения», — говорится в сообщении.Всего в Московской области планируют открыть более 100 таких площадок. Акцию организует региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.