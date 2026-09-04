В Павлово-Посадском округе потушили лесной пожар
Один лесной пожар зафиксирован за минувшие сутки в Московской области. Он произошёл в трёх километрах от деревни Шебаново Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
Возгорание выявили с помощью системы видеомониторинга.
«В тушении принимали участие восемь человек, использовались четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Причиной возгорание стало нарушение правил пожарной безопасности. Виновных в этом разыскивают.
Штраф за поджог, приведший к лесному пожару, составляет в Московской области до 60 тысяч рублей для физлиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для юридических лиц. При серьёзном ущербе возможно уголовное преследование и лишение свободы на срок до десяти лет.