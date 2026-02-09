В Долгопрудном планируют создать высокотехнологичный индустриальный парк

09 февраля 2026, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Долгопрудный создадут высокотехнологичный индустриальный парк. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства и главами округов Подмосковья.





Он напомнил, что 8 декабря в стране отметили День российской науки, и в этот день Долгопрудному был присвоен статус наукограда. Теперь восемь из 13 российских наукоградов сосредоточены в Подмосковье.



«Вчера на основании решения президента и правительства статус наукограда получил Долгопрудный. Это очень приятно и важно. Вы знаете, что жемчужина высшего образования расположена в Долгопрудном – это МФТИ. Университет вместе с Физтех-лицеем привлекают самых талантливых, самых одарённых ребят. В школе это дети, а в университете – уже серьёзные студенты, которые показывают выдающиеся результаты в теоретической науке», – отметил Воробьёв

«В этой связи существует проект в продолжение статуса наукограда, который предполагает создание индустриального высокотехнологичного парка. Он должен разместить стартапы, важные производства как раз на основе исследований лаборатории, которая находится в университете, в части химии, биологии, физики и математики», – пояснил Андрей Воробьёв.