В Долгопрудном планируют создать высокотехнологичный индустриальный парк
В городском округе Долгопрудный создадут высокотехнологичный индустриальный парк. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства и главами округов Подмосковья.
Он напомнил, что 8 декабря в стране отметили День российской науки, и в этот день Долгопрудному был присвоен статус наукограда. Теперь восемь из 13 российских наукоградов сосредоточены в Подмосковье.
«Вчера на основании решения президента и правительства статус наукограда получил Долгопрудный. Это очень приятно и важно. Вы знаете, что жемчужина высшего образования расположена в Долгопрудном – это МФТИ. Университет вместе с Физтех-лицеем привлекают самых талантливых, самых одарённых ребят. В школе это дети, а в университете – уже серьёзные студенты, которые показывают выдающиеся результаты в теоретической науке», – отметил ВоробьёвСтатус наукограда позволит инициативам, касающимся Долгопрудного, получать дополнительную федеральную поддержку.
«В этой связи существует проект в продолжение статуса наукограда, который предполагает создание индустриального высокотехнологичного парка. Он должен разместить стартапы, важные производства как раз на основе исследований лаборатории, которая находится в университете, в части химии, биологии, физики и математики», – пояснил Андрей Воробьёв.Губернатор добавил, что власти Подмосковья будут держать развитие нового наукограда в фокусе внимания. На новой производственной площадке должна полноценно функционировать вся необходимая инфраструктура. Для создания индустриального парка предстоит решить комплекс задач, в том числе вместе с компанией «Россети» обеспечить мощности для электроснабжения.