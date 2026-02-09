«Новый этап»: глава Долгопрудного оценил присвоение городу статуса наукограда
У Долгопрудного, которому накануне был присвоен статус наукограда, начинается новый этап развития. Об этом заявил глава городского округа Олег Сотник.
Ранее сообщалось, что распоряжение о присвоении Долгопрудному статуса наукограда России 8 февраля, в День российской науки, подписал премьер Михаил Мишустин.
«Это событие произошло благодаря командной работе МФТИ, правительства России и Московской области, администрации округа, всех неравнодушных людей. У города начинается новый этап в развитии. Пожелаем нашему наукограду дальнейшего роста и процветания», – сказал Сотник.В Долгопрудном расположен Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт». В мае прошлого года по инициативе МФТИ правительство утвердило решение о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха».
Главные направления его деятельности – разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.
Статус наукограда позволит Долгопрудному получать федеральное финансирование для работы и модернизации научно-производственных комплексов, реализации стратегии социально-экономического развития города. Средства будут выделять в рамках федерального проекта «Поддержка наукоградов», который является частью госпрограммы «Научно-технологическое развитие России».
В январе МФТИ посетил президент Владимир Путин. Во время визита он отметил, что в институте хорошо организован учебный и научный процессы, есть возможности для инженерной, научной и производственной деятельности.
Согласно действующему законодательству, статус наукограда присваивается на 15 лет. Таким образом, для Долгопрудного он будет действовать до 2041 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал присвоение Долгопрудному статуса наукограда признанием роли города как одного из ключевых центров науки и технологий России.