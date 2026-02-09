«Новый этап»: глава Долгопрудного оценил присвоение городу статуса наукограда

09 февраля 2026, 10:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

У Долгопрудного, которому накануне был присвоен статус наукограда, начинается новый этап развития. Об этом заявил глава городского округа Олег Сотник.





Ранее сообщалось, что распоряжение о присвоении Долгопрудному статуса наукограда России 8 февраля, в День российской науки, подписал премьер Михаил Мишустин.



«Это событие произошло благодаря командной работе МФТИ, правительства России и Московской области, администрации округа, всех неравнодушных людей. У города начинается новый этап в развитии. Пожелаем нашему наукограду дальнейшего роста и процветания», – сказал Сотник.