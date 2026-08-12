Достижения.рф

В Долгопрудном по просьбе жителей вернут старый автобусный маршрут

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Автобус №4, курсирующий между микрорайоном Островок в Долгопрудном и станцией МЦД Долгопрудная, с 15 августа будет двигаться по прежней схеме — с заездом на проспект Пацаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Маршрут изменили с 1 июля по решению областного Минтранса. Вместо проспекта Пацаева автобус стал проезжать по Лихачёвскому шоссе и Новому бульвару. Однако жители выступили против нововведения.

«На проспекте Пацаева расположены магазины и банки, и людям удобно было добираться туда на автобусе №4. Горожане обратились к временно исполняющему полномочия главы Долгопрудного Сергею Иванову с просьбой вернуть старый маршрут. Проведённый онлайн-опрос подтвердил востребованность первоначальной схемы движения», — говорится в сообщении.
В Минтрансе Московской области согласились с этими доводами. С 15 августа автобус №4 вновь начнёт заезжать на проспект Пацаева.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Лев Каштанов

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