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Полиция помогла жительнице Подмосковья вернуть сбежавшую собаку

Фото: Istock/alberto clemares expósito

Сотрудники полиции помогли жительнице Подмосковья найти сбежавшую австралийскую овчарку по кличке Кнопка. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».



Девушка гуляла с годовалой собакой в лесополосе вблизи МКАД. Внезапно питомец сорвался с поводка и умчался в глубь леса. Хозяйка вместе с волонтёрами прочесала окрестности, но поиски не принесли результата.

Через некоторое время в социальных сетях очевидцы опубликовали видео: на кадрах Кнопка бегала по проезжей части оживлённой магистрали. Один из водителей остановился, подобрал собаку и забрал её к себе на передержку.

Девушка обратилась в полицию, и стражи порядка установили личность автомобилиста, после чего помогли хозяйке связаться с ним и благополучно вернуть любимицу домой.

Ольга Щелокова

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