Полиция помогла жительнице Подмосковья вернуть сбежавшую собаку
Сотрудники полиции помогли жительнице Подмосковья найти сбежавшую австралийскую овчарку по кличке Кнопка. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
Девушка гуляла с годовалой собакой в лесополосе вблизи МКАД. Внезапно питомец сорвался с поводка и умчался в глубь леса. Хозяйка вместе с волонтёрами прочесала окрестности, но поиски не принесли результата.
Через некоторое время в социальных сетях очевидцы опубликовали видео: на кадрах Кнопка бегала по проезжей части оживлённой магистрали. Один из водителей остановился, подобрал собаку и забрал её к себе на передержку.
Девушка обратилась в полицию, и стражи порядка установили личность автомобилиста, после чего помогли хозяйке связаться с ним и благополучно вернуть любимицу домой.
Читайте также: