Полиция помогла жительнице Подмосковья вернуть сбежавшую собаку

12 августа 2026, 14:32

Фото: Istock/alberto clemares expósito

Сотрудники полиции помогли жительнице Подмосковья найти сбежавшую австралийскую овчарку по кличке Кнопка. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».