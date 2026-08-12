Жители Подмосковья смогут выбрать удобный формат голосования 18-20 сентября
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Жители Московской области смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва и Московской областной думы, которые состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. Гражданам предложат несколько форматов голосования: личное посещение избирательного участка, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) или волеизъявление на дому. В эти же дни выборы в органы местного самоуправления пройдут в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.
Трехдневный режим работы участков утвердила Центральная избирательная комиссия. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что такой формат повышает удобство для избирателей и служит дополнительной мерой безопасности. Единый день голосования — 20 сентября — установили указом президента России Владимира Путина.
Избирательные участки в регионе будут открытыми все три дня с 8:00 до 20:00. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт. Граждане, которые не могут посетить участок по состоянию здоровья или иным уважительным причинам, вправе проголосовать на дому. Для этого требуется подать устное или письменное заявление в участковую избирательную комиссию — сделать это можно с 10 сентября до 14:00 20 сентября.
Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и предварительная регистрация в системе. Заявление на электронное голосование в большинстве регионов принимается с 3 по 14 сентября. Само ДЭГ также пройдет с 18 по 20 сентября. В случае технических сбоев избиратель сможет обратиться в территориальную избирательную комиссию. При этом гражданин, зарегистрировавшийся для ДЭГ, имеет право прийти на участок лично, если ранее не воспользовался электронным бюллетенем.
Выборы в Госдуму проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 225 — по федеральным партийным спискам. В кампании участвуют 17 политических партий, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Новые люди» и другие объединения.
В Московскую областную думу предстоит избрать 50 депутатов. Половина мандатов (25) распределяется между победителями в одномандатных округах, остальные 25 мест — между кандидатами по территориальным партийным спискам. Таким образом, избиратели смогут проголосовать как за конкретного кандидата, так и за политическую партию. Параллельно с федеральными и региональными выборами муниципальные кампании пройдут в четырех городских округах Подмосковья — Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.
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