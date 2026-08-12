Жители Подмосковья смогут выбрать удобный формат голосования 18-20 сентября

12 августа 2026, 14:38

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Жители Московской области смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва и Московской областной думы, которые состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. Гражданам предложат несколько форматов голосования: личное посещение избирательного участка, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) или волеизъявление на дому. В эти же дни выборы в органы местного самоуправления пройдут в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.