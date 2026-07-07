В Долгопрудном после ремонта запустили фонтан у театра «Город»
На площади у театра «Город» в Долгопрудном после ремонта заработал любимый горожанами фонтан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ремонт начался 18 мая. Систему фонтана привели в порядок, заменили всё электрооборудование, вынесли щит управления, чтобы он не подвергался воздействию влаги, наладили подсветку.
«Сейчас фонтан уже функционирует, хотя тонкая настройка систем ещё не закончена. Пробный запуск был 6 июля, а утром 7 июля протестировали систему аварийного отключения», – сообщили в МБУ «Благоустройство».
Современный пешеходный фонтан построили на месте старой гидротехнической композиции. Его запустили 1 мая 2023 года. Сооружение стало местом притяжения горожан минувшей зимой, когда над ним возвели светодиодный купол.