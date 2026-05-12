В Долгопрудном потушили пожар на мусоросортировочном объекте
Крупный пожар произошёл на территории мусоросортировочного приёмника-склада в проезде Строителей в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ситуацию взял под личный контроль заместитель главы Долгопрудного по безопасности Алексей Новиченко. Он находится на объекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Как рассказали в подмосковном главке МЧС, в 19:35 пожар локализовали. Огнеборцы провели проливку конструкций, чтобы исключить повторное возгорание.
В 20:10 открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. К тушению были привлечены более 70 человек, задействовано 22 единицы техники.
Читайте также: