В Центральный парк Победы вернулись символы Долгопрудного – лебеди Иван и Марья
На пруду в Центральном парке Победы Долгопрудного вновь можно увидеть любимых горожанами лебедей Ивана и Марью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Это произошло как раз в преддверии Дня Победы, 8 мая.
«Специально к их прибытию пруд почистили, приготовили пандус для выхода на сушу, кормушки и вольер. Позже будет сделан специальный домик», – рассказал директор Объединённой дирекции парков Долгопрудного Сергей Пятковский.Ранее сообщалось, что в прошлом году с наступлением холодов Иван и Марья отправились на зимовку.
Как отметил Евгений Стешин, управляющий усадьбой Якова Брюса в Лосино-Петровском, где зимовали лебеди, разлуку с Долгопрудным они перенесли хорошо. По прибытии в родной пруд птицы сразу поплыли осматривать свои владения.
В администрации жителей и гостей города пригласили в парк полюбоваться лебедями, сделать фото и видео на память. При этом там напомнили, что кормить птиц хлебом ни в коем случае нельзя.