В Центральный парк Победы вернулись символы Долгопрудного – лебеди Иван и Марья

08 мая 2026, 20:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

На пруду в Центральном парке Победы Долгопрудного вновь можно увидеть любимых горожанами лебедей Ивана и Марью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Это произошло как раз в преддверии Дня Победы, 8 мая.

«Специально к их прибытию пруд почистили, приготовили пандус для выхода на сушу, кормушки и вольер. Позже будет сделан специальный домик», – рассказал директор Объединённой дирекции парков Долгопрудного Сергей Пятковский.