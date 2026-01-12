В Долгопрудном прошли соревнования юных пловцов с ограниченными возможностями
В Долгопрудном в спорткомплексе «Салют» провели соревнования по адаптивному плаванию «Новогодний мандарин» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На дорожки вышли более 50 участников в возрасте восьми лет и старше. Они пробовали свои силы на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем.
«Соревнования проводятся в Долгопрудном несколько лет. С прошлого года они получили статус открытых. Сейчас среди участников – не только жители нашего города, но и гости из Москвы, Тулы, Лобни и Красногорска», – рассказал заместитель начальника Управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации округа Владимир Белолипецкий.
Награждала юных спортсменов чемпионка мира по синхронному плаванию, первый в России тренер по этому виду спорта для детей с ОВЗ Вера Григорьева.
«Самое главное в работе с особенными детьми – любовь Если они её чувствуют, то их не пугает строгость тренера, без которой нельзя достигнуть результата. Ну а на втором месте – терпение и готовность быть рядом в воде, объяснять и показывать на собственном примере», – поделилась прославленная спортсменка.
Все участники соревнований получили памятные медали, дипломы и сладкие новогодние подарки.