В Долгопрудном прошли соревнования юных пловцов с ограниченными возможностями

12 января 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном в спорткомплексе «Салют» провели соревнования по адаптивному плаванию «Новогодний мандарин» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.