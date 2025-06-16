В Московской области проверили 14% теплосетей перед отопительным сезоном
Видео: Министерство энергетики Московской области
В Подмосковье продолжается активная подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2025/2026 годов. Одним из ключевых этапов является проведение гидравлических испытаний на тепловых сетях — процедура, необходимая для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в зимний период, сообщает Министерство энергетики Московской области.
На сегодняшний день опрессовано 1458 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении, что составляет 14% от общей протяжённости. Полный цикл испытаний уже завершён в городских округах Власиха, Восход и Звёздный городок. Более 70% теплосетей проверено в Луховицах и Фрязино. Работы продолжаются на территории всех муниципалитетов Подмосковья.
Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, гидравлические испытания позволяют выявлять и устранять потенциальные неисправности до начала отопительного сезона.
«Такие испытания позволяют выявлять слабые места и устранять неполадки до наступления холодов. Сейчас по результатам уже проведённых испытаний зафиксированы утечки на некоторых участках. После ремонта проведём повторные проверки, чтобы удостовериться в надёжности системы», — пояснил он.Параллельно с плановой профилактикой в регионе реализуется масштабная модернизация объектов теплоснабжения в рамках государственной программы. В 2025 году запланировано свыше 600 мероприятий, направленных на повышение устойчивости и качества коммунальных услуг для жителей.