В Московской области проверили 14% теплосетей перед отопительным сезоном

16 июня 2025, 17:51

Видео: Министерство энергетики Московской области

В Подмосковье продолжается активная подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2025/2026 годов. Одним из ключевых этапов является проведение гидравлических испытаний на тепловых сетях — процедура, необходимая для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в зимний период, сообщает Министерство энергетики Московской области.





На сегодняшний день опрессовано 1458 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении, что составляет 14% от общей протяжённости. Полный цикл испытаний уже завершён в городских округах Власиха, Восход и Звёздный городок. Более 70% теплосетей проверено в Луховицах и Фрязино. Работы продолжаются на территории всех муниципалитетов Подмосковья.



Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, гидравлические испытания позволяют выявлять и устранять потенциальные неисправности до начала отопительного сезона.





«Такие испытания позволяют выявлять слабые места и устранять неполадки до наступления холодов. Сейчас по результатам уже проведённых испытаний зафиксированы утечки на некоторых участках. После ремонта проведём повторные проверки, чтобы удостовериться в надёжности системы», — пояснил он.