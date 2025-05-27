В лесах Подмосковья за неделю провели более 1,7 тыс. патрулирований

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Более 1,7 тысяч патрулирований провели за минувшую неделю на территории лесов Московской области сотрудники лесной охраны вместе с представителями МВД, МЧС и окружных администраций. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комлесхоза.
«В ходе патрулирования было выявлено 36 случаев нарушений природоохранного законодательства, в том числе 21 случай касался правил пожарной безопасности. По всем нарушениям составлены административные протоколы и выписаны штрафы», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Наиболее интенсивно рейды проводились по участкам, расположенным рядом с населёнными пунктами, садоводческими товариществами и в излюбленных местах отдыха жителей.
В ведомстве напомнили, что разведение костров в лесах грозит нарушителям крупными штрафами: для физических лиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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Лев Каштанов