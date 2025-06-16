В Подмосковье введут новый стандарт хранения транспортных контейнеров
Новый стандарт функционирования транспортно-логистических центров (ТЛЦ) разработали в Московской области, он позволит упорядочить правила хранения и утилизации контейнеров из-под товаров. Важность введения правил и строгой проверки их соблюдения отметил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Сегодня контейнерная торговля в наших так называемых «сухих портах» самая заметная в стране. При этом количество контейнеров на экспорт кратно меньше, чем прибывающих. И контейнеры хранятся на стихийных контейнерных складах. Это недопустимо, в том числе — с очки зрения безопасности. Поэтому наша задача в течение июня убрать всё, что не соответствует букве закона», — заявил Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.Губернатор подчеркнул, что крупные транспортно-логистические центры, которые функционируют в соответствии с законом и платят налоги, получат право использовать контейнеры.
«Контейнеры можно будет размещать на территории, которая контролируется системой «Безопасный регион». И только в тех ТЛЦ, которые ведут бизнес основательно, законно и предсказуемо», — отметил Андрей Воробьёв.В свою очередь министр инвестиций и инноваций Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что из каждых 20 пришедших в регион контейнеров для экспорта используется один, а остальные остаются в регионе.
«На «серых» площадках у нас в настоящее время хранится около 150 тысяч контейнеров. Часть из них смогут хранить крупные игроки, а половину нужно будет утилизировать. (…) В ходе проверки, которую провели земельные инспекторы Подмосковья, было обнаружено 244 участка, где хранятся контейнеры. У них выявили 319 нарушений: 82 касались нецелевого использования земли, на четырёх был нарушен миграционный режим и на 233 участках не согласовано устройство съездов и примыканий к трассам», — сказала Екатерина Зиновьева.Она отметила, что новый стандарт для контейнерных площадок был разработан в сотрудничестве с крупными подмосковными ТЛЦ — «Белый Раст», «Восточный», «Селятино» и пр.
«Основные составляющие нового стандарта: регистрация — чтобы платить налоги на территории Московской области, зарегистрированные права собственности или долгосрочной аренды на земельный участок и правильное целевое назначение этого участка, наличие примыкание на съезд к федеральным трассам или технических условий на обустройство такого съезда, наличие договора на оказание услуг по вывозу ТКО», — разъяснила Екатерина Зиновьева.В стандарт вошли также жёсткие требования к материально-техническому оснащению таких площадок: ограждение, круглосуточная охрана, видеонаблюдение системы «Безопасный регион», контейнерные погрузчики, инспекционно-досмотровые комплексы, которые позволяют просвечивать содержимое контейнеров, пожарная сигнализация, площадка для транспорта и освещение.
Этим нормам должны будет соответствовать каждая контейнерная площадка на территории Московской области.