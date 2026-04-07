В Солнечногорске вернули подвижность пенсионерке с тяжёлым переломом позвоночника

07 апреля 2026, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы спасли пожилую женщину с тяжёлым переломом позвоночника, полученным после падения. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В нейрохирургическое отделение больницы поступила пенсионерка, упавшая с высоты около трёх метров. У неё наблюдались такие неврологические нарушения, как слабость в нижних конечностях и задержка мочеиспускания.



Обследование выявило у пациентки компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка с внедрением отломков в спинномозговой канал и сдавлением спинного мозга. Кроме того, у пациентки диагностировали системный диффузный остеопороз. Эта патология снижет плотность костной ткани.

«Мы освободили задние отделы позвоночника, выполнили резекцию передних отделов позвоночного столба и удалили костные отломки. Затем зафиксировали повреждённый сегмент позвоночника титановой системой, которая устанавливается на всю жизнь и не ограничивает пациента в повседневной активности», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.