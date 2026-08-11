В Долгопрудном успешно прооперировали лидера известной рок-группы
В Долгопрудненской клинической больнице сделали операцию барабанщику популярной в 1980-е годы рок-группы «Команда Альфа» Сергея Сафонова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Музыкант столкнулся с серьёзной проблемой 40 лет назад. Ему диагностировали грыжу – состояние, при котором внутренние органы частично проникают наружу через слабое место в мышце. Оно не проходит само и не поддаётся медикаментозному лечению.
С тех пор барабанщик жил, испытывая боль и дискомфорт. Грыжа мешала и творческой деятельности, и повседневной жизни. Наконец он решился воспользоваться методами современной хирургии и в начале августа обратился к медикам.
«Я долго выбирал клинику и врача. Остановился на Долгопрудненской больнице по рекомендациям людей, которым доверяю», – поделился музыкант.Его прооперировал врач Арсен Махмудов. Он использовал малоинвазивный метод еТЕР-пластики. Вмешательство происходит без проникновения в брюшную полость, что снижает риск спаечного процесса, инфекций и повреждения внутренних органов.
«Результат превзошёл ожидания. Сразу после операции я встал на ноги, ушли многолетние боли. На вторые сутки я уже выписался удовлетворительном состоянии», – рассказал Сафонов.Он выразил благодарность всему персоналу отделения и лично доктору.