В Долгопрудном успешно прооперировали лидера известной рок-группы

11 августа 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудненской клинической больнице сделали операцию барабанщику популярной в 1980-е годы рок-группы «Команда Альфа» Сергея Сафонова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Музыкант столкнулся с серьёзной проблемой 40 лет назад. Ему диагностировали грыжу – состояние, при котором внутренние органы частично проникают наружу через слабое место в мышце. Оно не проходит само и не поддаётся медикаментозному лечению.



С тех пор барабанщик жил, испытывая боль и дискомфорт. Грыжа мешала и творческой деятельности, и повседневной жизни. Наконец он решился воспользоваться методами современной хирургии и в начале августа обратился к медикам.

«Я долго выбирал клинику и врача. Остановился на Долгопрудненской больнице по рекомендациям людей, которым доверяю», – поделился музыкант.

«Результат превзошёл ожидания. Сразу после операции я встал на ноги, ушли многолетние боли. На вторые сутки я уже выписался удовлетворительном состоянии», – рассказал Сафонов.