В Подмосковье начался набор в «Школу фермера»

11 августа 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области стартовал приём заявок на 14-ю волну образовательного проекта «Школа фермера». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





Участниками проекта могут стать те, кто хочет начать своё дело в аграрной сфере с получения практических знаний. Они освоят востребованные направления, получат компетенции для развития собственного хозяйства и сделают первые шаги в агробизнесе.

«В новом наборе доступны два направления подготовки: «Создание и управление сельской пекарней», а также «Органическое животноводство». Занятия начнутся 5 октября на базе ФГБОУ РИАМА в Пушкинском городском округе и продлятся два месяца. Обучение пройдёт в очном формате», – отметили в ведомстве.