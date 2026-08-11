В Подмосковье начался набор в «Школу фермера»
В Московской области стартовал приём заявок на 14-ю волну образовательного проекта «Школа фермера». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Участниками проекта могут стать те, кто хочет начать своё дело в аграрной сфере с получения практических знаний. Они освоят востребованные направления, получат компетенции для развития собственного хозяйства и сделают первые шаги в агробизнесе.
«В новом наборе доступны два направления подготовки: «Создание и управление сельской пекарней», а также «Органическое животноводство». Занятия начнутся 5 октября на базе ФГБОУ РИАМА в Пушкинском городском округе и продлятся два месяца. Обучение пройдёт в очном формате», – отметили в ведомстве.Программа включает не только теоретическую подготовку, но и практические занятия. Слушатели пройдут стажировку на ведущих предприятиях и в фермерских хозяйствах Московской области. По итогам выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.
Подать заявку на бесплатное обучение можно до 15 сентября. Подробная информация и форма регистрации доступны на сайте проекта.