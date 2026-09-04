В Долгопрудном вынесли приговор трём курьерам телефонных мошенников

04 сентября 2026, 11:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Суд над тремя молодыми людьми, обманутыми телефонными мошенниками и ставшими их курьерами, завершился в Долгопрудном. Подсудимые получили реальные сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Все трое курьеров приехали в Долгопрудный из других регионов. Их криминальная история началась со звонков злоумышленников, которые убедили молодых людей, что с их счетов переводят деньги ВСУ. Чтобы избежать уголовного преследования за финансирование терроризма, обманутые стали выполнять здания лжесиловиков.





«В Долгопрудном они по частям забрали у местной жительницы 16 миллионов рублей и перевели деньги своим кураторам. А их самих задержала полиция», — говорится в сообщении.