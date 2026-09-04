Студент пырнул однокурсника в Дагестане из-за места в аудитории
В Дагестане первокурсник ударил ножом малолетнего однокурсника во время занятий. Об этом сообщили в оперативных службах.
По предварительным данным, конфликт возник из-за места в аудитории. По словам задержанного, он сел на свободный стул, после чего к нему подошел незнакомый учащийся и потребовал освободить его. Опасаясь, что словесная перепалка перерастет в драку, старший из студентов решил действовать на опережение и ударил оппонента ножом.
Пострадавшего подростка экстренно госпитализировали. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства происшествия уточняются.
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