Мать с ребенком попали в больницу по вине водителя автобуса

04 сентября 2026, 09:13

В Нижнем Тагиле мать с ребенком выпали из автобуса из-за открытых дверей

Фото: iStock/PeopleImages

В Нижнем Тагиле 35-летняя женщина и пятилетний мальчик пострадали при падении из пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.