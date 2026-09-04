Мать с ребенком попали в больницу по вине водителя автобуса
В Нижнем Тагиле 35-летняя женщина и пятилетний мальчик пострадали при падении из пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, все произошло 3 сентября около 14:45 на проспекте Мира. Водитель автобуса №36 «ВМЗ — ДЕПО», не оценив безопасность маневра, ехал с открытыми задними дверями, из-за чего пассажиры выпали из салона. Мать и ребенка с травмами госпитализировали.
После происшествия виновник ДТП скрылся, однако автоинспекторы установили его личность — им оказался 56-летний местный житель с 11-летним стажем вождения транспортом категории «D». Ранее его уже трижды привлекали к ответственности за нарушения дорожных правил.
В отношении мужчины составили протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров, оставление места ДТП и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.
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