Жителя Сургута заподозрили в вербовке мигранток в рабство

04 сентября 2026, 10:20

Мужчина отбирал у женщин паспорта и шантажировал их

Фото: iStock / SB Arts Media

Жителя Сургута заподозрили в многолетнем насилии, сталкинге и вербовке девушек-мигранток в рабство. По словам волонтеров фонда «Травли нет», от мужчины могли пострадать как минимум несколько женщин.