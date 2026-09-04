Жителя Сургута заподозрили в вербовке мигранток в рабство
Жителя Сургута заподозрили в многолетнем насилии, сталкинге и вербовке девушек-мигранток в рабство. По словам волонтеров фонда «Травли нет», от мужчины могли пострадать как минимум несколько женщин.
Одна из них — 36-летняя женщина из Самарканда. Она познакомилась с мужчиной в «Одноклассниках». В соцсети он размещал фотографии статного человека в деловом костюме и представлялся сотрудником УФМС. Он обещал помочь с документами, работой и открытием таксопарка.
Когда она приехала в Сургут, ее встретил человек ростом около 120 см. По словам девушки, он работал дворником в детском саду. Мужчина забрал ее паспорт якобы для оформления регистрации и удерживал документ около девяти месяцев. Женщина утверждает, что все это время занималась домашней работой и отдавала ему зарплату.
Позже она столкнулась с угрозами и сексуальным насилием. При попытке сбежать через окно она сломала руку, однако в больнице не рассказала настоящую причину травмы.
После возвращения в Узбекистан преследование продолжилось. Преступник создал аккаунт с ее личными фото и видео, а затем начал угрожать их публикацией. Семья передала ему около $1700, однако в мае 2026 года мужчина снова позвонил и потребовал еще $4000.
Муж женщины вместе с юристом подал новые заявления в России и Узбекистане. Во время опроса обидчик признался в угрозах и размещении интимных фотографий в интернете. Активисты считают, что к предполагаемой схеме мог иметь отношение и его брат. Сейчас семья добивается проверки обстоятельств дела и прекращения преследования женщины.
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