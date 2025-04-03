В Долгопрудном выявили «резиновую» квартиру с 13 зарегистрированными мигрантами

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Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы 13 мигрантов, выявили участковые в Долгопрудном, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания в России участковые уполномоченные полиции проверили одну из квартир в Долгопрудном. В результате проверки выяснилось, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт 13 иностранцев, однако место для проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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