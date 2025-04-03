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В Долгопрудном выявили «резиновую» квартиру с 13 зарегистрированными мигрантами

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

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Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы 13 мигрантов, выявили участковые в Долгопрудном, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания в России участковые уполномоченные полиции проверили одну из квартир в Долгопрудном. В результате проверки выяснилось, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт 13 иностранцев, однако место для проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.
Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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Мошенники выманили у подмосковной пенсионерки более 6 млн рублей
03 апреля 2025, 09:15

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Свыше 6 млн рублей забрали аферисты у 79-летней жительницы Ленинского городского округа, полицейским удалось задержать одного из участников мошеннической схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Обман начался с того, что на мобильный телефон пенсионерки поступило сообщение от абонента с фотографией бывшей коллеги по работе. В сообщении говорилось, что в компании идёт проверка из-за перевода денег на Украину, и с пенсионеркой в ближайшее время свяжутся представители правоохранительных органов», — рассказали в МВД.
Вскоре после этого пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником МВД. Он сказал, что с её счетов делались переводы в помощь ВСУ, и чтобы пресечь это, пенсионерка должна выполнить указания его «коллег».
По указке мошенников женщина установила на телефон неизвестные приложение, а потом переводила деньги на указанные её счета. В течение трёх недель она перевела таким образом более 6 млн рублей.

Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Следователи установили, что часть денег, переведённых со счёта пострадавшей, сняли в Казани. Подозреваемого в обналичивании денег задержали в Москве. Им оказался 29-летний житель Казани. Сейчас ведётся розыск остальных участников мошеннической схемы.

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#полиция
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#криминал
#мвд московской области
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В Московской области за месяц эвакуировали более 60 транспортных средств
03 апреля 2025, 09:13

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В марте в Подмосковье эвакуировали 60 автомобилей за неправильную парковку во дворах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Больше всего машин забрали в Ленинском (16), Котельниках (8), Красногорске (7) и Домодедове (6).

Что делать, если автомобиль оказался на штрафстоянке:

  1. Если машины нет на месте, стоит позвонить по номеру 112 — оператор подскажет, куда её эвакуировали.
  2. Перед поездкой на спецстоянку нужно лично посетить территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и госжилинспекции Московской области. Там оформят протокол об административном нарушении, в котором инспектор поставит отметку на выдачу авто.
  3. С копией протокола необходимо отправиться на спецстоянку и забирать машину.
Штраф за парковку под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» — 2 250 рублей, независимо от того, увезли авто или нет.

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#подмосковье
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Власти Красногорска пообещали решить вопрос безопасности детей на дорогах
02 апреля 2025, 19:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Здравоохранение и безопасность на дорогах стали главными темами выездной администрации в Красногорске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На встречу с командой выездной администрации жительница Красногорска Любовь Лапина пришла со списком вопросов от ЖКХ до здравоохранения. Она рада, что нужные ей специалисты сами приехали в микрорайон. Не нужна запись, нет долгих очередей. Первая проблема – безопасность детей на дороге.
«Вопрос движения детей в школу мы решаем уже три года. Мы поставили знаки возле дома №23, чтобы не было препятствий движению не только детей в школу и в детсад, но и остальных жителей. Поставили знак эвакуации, чтобы на пути не ставили машины. Однако знак поставили неудачно – водители не видят его и оставляют машины именно под этим знаком», – пожаловалась Лапина.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Специалисты обещали помочь с решением вопроса. На карандаш взяли и другие перечисленные женщиной темы.

Как отметили в пресс-службе, в составе группы выездной администрации – представители власти и профильных служб округа. На места выезжают каждую неделю. Локации всегда разные, но итог один: десятки решённых проблем красногорцев.

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#безопасность
#дороги
#здравоохранение
#выездная администрация
#подмосковье
#московская область
#жители
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В 500 подмосковных домах привели в норму температуру горячей воды
02 апреля 2025, 19:00

Фото: iStock / Zhanna Danilova

Температуру горячей воды по заявкам жителей с начала года привели в норму более чем в 500 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Эти меры направлены на обеспечение качественного и бесперебойного предоставления услуг горячего водоснабжения. Горячая вода – основа комфортного проживания в МКД. Согласно санитарным нормам и правилам, её температура в кранах в квартирах должна колебаться в диапазоне от 60°C до 75°C», – рассказали министерстве.
Если в квартире есть отклонения температурных показателей горячей воды, нужно обратиться в свою управляющую организацию. Специалисты проведут замеры и составят акт, подтверждающий, что температура воды не соответствует нормам. На основании этих данных можно потребовать перерасчёт оплаты за горячее водоснабжение за период, когда температура не соответствовала требованиям.

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#мкд
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#минчистоты
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В Серпухове готовятся к весеннему оформлению клумб
02 апреля 2025, 18:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове скоро высадят более 120 тыс. цветочных саженцев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Осенью уже было посажено 12 тыс. тюльпанов, которые украсили 20 клумб в Протвино и Серпухове. А в апреле к ним добавят ещё 20 тыс. цветов виолы.
В планах на весну – посадка летних видов цветов. Это цинерария, петуния, львиный зев, георгины и многие другие. Это позволит создать удивительные цветочные композиции, которые будут радовать глаз жителей и гостей округа весь тёплый сезон», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Там добавили, что остались только финальные штрихи, и совсем скоро улицы, парки и скверы будут радовать глаз яркими, весенними красками.

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#подмосковье
#московская область
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