При обрушении шахты в Североуральске погиб рабочий

Фото: iStock/Adam88xx
В Североуральске произошло обрушение шахты, в результате которого погиб один рабочий. Об этом рассказали в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.
«Поздним вечером 2 апреля 2025 года на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался», — рассказали в ведомстве.
Следователи организовали проверку, по результатам которой будут выявлены нарушения в обеспечении безопасности рабочих. К тому же сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Чтобы выявить точную причину смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Читайте также:
В Свердловской области обрушилась шахта, где под завалами остался человек
В Москве в Lamborghini Егора Крида врезался таксист под веществами
Российские врачи спасли от ампутации руку девушки, которую зажало в оборудовании
Иван Мусатов