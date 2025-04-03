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При обрушении шахты в Североуральске погиб рабочий

Фото: iStock/Adam88xx

Фото: iStock/Adam88xx

В Североуральске произошло обрушение шахты, в результате которого погиб один рабочий. Об этом рассказали в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.
«Поздним вечером 2 апреля 2025 года на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался», — рассказали в ведомстве.

Следователи организовали проверку, по результатам которой будут выявлены нарушения в обеспечении безопасности рабочих. К тому же сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Чтобы выявить точную причину смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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В Москве в Lamborghini Егора Крида врезался таксист под веществами
02 апреля 2025, 23:25

Егор Крид (Фото: Телеграм @egorkreed)

В Москве в Lamborghini Егора Крида на светофоре врезался таксист, который, предположительно, находился под действием наркотиков. Об этом рассказал сам певец в своем telegram-канале.
«Видимо был под чем-то, как сказали пассажиры, которые в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре Ламбу были внутри его салона», — поделился Крид.

Артист отметил, что в результате удара на автомобиле таксиста деформировалась дверь. По итогу водитель не смог покинуть машину. Виновника ДТП забрали правоохранители. Крид уточнил, что ремонт будет оплачен за счет страховки и компании, на которую работал таксист.

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В Свердловской области обрушилась шахта, где под завалами остался человек
02 апреля 2025, 23:11

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Свердловской области произошло обрушение шахты, где под завалами остался один человек. Об этом сообщает МЧС РФ.
«На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1010 метров. Проводится эвакуация работников», — рассказали в ведомстве.

На данный момент на шахте проводятся спасательные работы. В общей сложности задействовано 22 человека личного состава и пять единиц техники. По предварительным данным, с аварийного участка смогли выбраться шестеро рабочих. Под завалами остался один человек.

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Российские врачи спасли от ампутации руку девушки, которую зажало в оборудовании
02 апреля 2025, 22:50

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В российском регионе спасли руку 27-летней девушки, которой грозила ампутация после того, как ее зажало в оборудовании. Об этом сообщили в БСМП Набережных Челнов.
По информации «Татар-информа», инцидент произошел две недели назад, 19 марта, на птицеферме «Челны Бройлер», где молодую девушку зажало в оборудовании.
«В результате девушка получила серьезные травмы рук и грудной клетки. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Одна рука была ампутирована, вторую врачам удалось сохранить», — передает издание.
Отмечается, что на данный момент пациентка все еще находится в больнице и продолжает лечение. Врачи продолжают следить за ее состоянием.

По факту случившегося на птицеферме возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

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Люксовый спорткар стоимостью около 30 млн рублей попал в ДТП в Москве
Автомобиль Ferrari F8 попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве
02 апреля 2025, 22:31

Фото: iStock/Andrei Domanin

Люксовый автомобиль Ferrari F8 стоимостью порядка 30 миллионов рублей попал в аварию на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что водитель спорткара нарушил ПДД, выехав на красный сигнал светофора на перекрёсток, где в него врезалась другая машина.

Ранее в этот день сообщалось, что полиция разыскивает мужчину, который пронёсся на Ладе Гранте перед зданием московского медицинского колледжа, чуть не сбив женщину. Машина на большой скорости проехала на запрещающий сигнал светофора и едва не задела пешехода, которая шла по переходу. После этого автомобиль заметили движущимся по тротуару. Вскоре лихача задержали и раскрыли его личность.

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Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области
02 апреля 2025, 20:11

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Российский самолёт-бомбардировщик Ту-22М3 из подразделения дальней авиации потерпел крушение в Иркутской области. По предварительным данным, один из членов экипажа не выжил.
О разбившемся военном ракетоносце сообщил телеграм-канал Readovka. Самолёт упал в Усольском районе российского региона неподалёку от села Буреть. После этого на земле начался пожар. В ближайших населённых пунктах пропало электричество. В министерстве обороны пока не сообщили о каких-либо повреждениях на земле. Также не подтвердили в ведомстве информацию о погибших. Причиной крушения называется техническая неисправность.

Уточняется, что ​бомбардировщик и ракетоносец шёл без боевой нагрузки. Экипаж успел катапультироваться, но до последнего старался увести военный борт подальше от жилых домов. Во время приземления, согласно докладу командира, один из лётчиков погиб. На месте работают пожарные и представители ​других экстренных служб. Экипаж эвакуируют к месту дислокации.
#самолет
#электричество
#пожар
#иркутская область
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