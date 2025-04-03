В США задержали учительницу за совращение 15-летнего ученика

Фото: iStock/TheaDesign
В американском штате Иллинойс полицейские задержали учительницу за изнасилование 15-летнего школьника. Момент задержания опубликовало издание Daily Mail.
По данным издания, 30-летнюю Кристину Формеллу остановили для проверки документов. В этот момент полицейские выяснили, что женщина проходит по делу о сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Учительницу сразу задержали.
Формелла работала учителем в средней школе Даунерс-Гров и тренировала футбольную команду. Следствие считает, что она совратила одного из своих учеников. На допросе женщина заявила, что не совершала ничего подобного, а обвинили ее, потому что она «красивая и заботилась о школьнике».
Полиция также предоставила видео задержания учительницы. Когда на женщину надели наручники, она спросила, может ли ее сопровождать муж.
Сейчас Формеллу освободили под залог до первого судебного заседания. Оно состоится в апреле. Всего женщине предъявили обвинение по трем статьям о насилии.
Читайте также:
Тренера по карате из Хабаровского края обвиняют в совращении своих воспитанниц
В Британии посадили учительницу за совращение 14-летнего школьника
53-летняя помощница учителя совратила школьника и занялась с ним сексом в классе
Формелла работала учителем в средней школе Даунерс-Гров и тренировала футбольную команду. Следствие считает, что она совратила одного из своих учеников. На допросе женщина заявила, что не совершала ничего подобного, а обвинили ее, потому что она «красивая и заботилась о школьнике».
Полиция также предоставила видео задержания учительницы. Когда на женщину надели наручники, она спросила, может ли ее сопровождать муж.
Сейчас Формеллу освободили под залог до первого судебного заседания. Оно состоится в апреле. Всего женщине предъявили обвинение по трем статьям о насилии.
Читайте также:
Тренера по карате из Хабаровского края обвиняют в совращении своих воспитанниц
В Британии посадили учительницу за совращение 14-летнего школьника
53-летняя помощница учителя совратила школьника и занялась с ним сексом в классе
Элина Позднякова