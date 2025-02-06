В Подмосковье подвели итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали, какие изменения произошли в Подмосковье благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Его запустили в 2019 году.
Одним из главных направлений работы стало строительство новых медицинских объектов. Так, в прошлом году в Лобне ввели в строй поликлинику на 600 пациентов в смену. А в Хотькове Сергиево-Посадского городского округа запустили современный больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену и 60 коек.
За время реализации проекта в области были введены в эксплуатацию 27 фельдшерско-акушерских пунктов, семь поликлиник в Реутове, Коломне, Раменском, Домодедово, Серпухове, Одинцово и Мытищах, два офиса врачей общей практики в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах.
С участием средств федерального бюджета открыта Московская областная детская больница в Красногорске.
В региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения, детские поликлиники и онкодиспансеры за время реализации нацпроекта поставлено 5,5 тыс. единиц медицинского оборудования.
Закуплены передвижные медицинские комплексы с оборудованием для диагностики, в том числе флюорографии и маммографии. Всего в Московской области действуют 58 мобильных бригад. За время выездной работы медики провели более 245 тыс. консультаций и обследований.
В прошлом году в Воскресенском городском округе начал работу 25-й в Подмосковье центр амбулаторной онкологической помощи, открытый в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Более 6 млн человек, в том числе 1,4 млн детей, в 2024-м прошли профосмотры и диспансеризацию. Это позволяет выявить серьёзные заболевания на ранних стадиях и вовремя помочь пациенту.
С 2025 года началась реализация новых национальных проектов, решение о которых принял президент. Преемником нацпроекта «Здравоохранение» стал проект «Продолжительная и активная жизнь». Он включает 11 федеральных направлений, охватывающих все аспекты здравоохранения – от первичного звена до реабилитации.
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За время реализации проекта в области были введены в эксплуатацию 27 фельдшерско-акушерских пунктов, семь поликлиник в Реутове, Коломне, Раменском, Домодедово, Серпухове, Одинцово и Мытищах, два офиса врачей общей практики в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах.
С участием средств федерального бюджета открыта Московская областная детская больница в Красногорске.
В региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения, детские поликлиники и онкодиспансеры за время реализации нацпроекта поставлено 5,5 тыс. единиц медицинского оборудования.
Закуплены передвижные медицинские комплексы с оборудованием для диагностики, в том числе флюорографии и маммографии. Всего в Московской области действуют 58 мобильных бригад. За время выездной работы медики провели более 245 тыс. консультаций и обследований.
В прошлом году в Воскресенском городском округе начал работу 25-й в Подмосковье центр амбулаторной онкологической помощи, открытый в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Более 6 млн человек, в том числе 1,4 млн детей, в 2024-м прошли профосмотры и диспансеризацию. Это позволяет выявить серьёзные заболевания на ранних стадиях и вовремя помочь пациенту.
С 2025 года началась реализация новых национальных проектов, решение о которых принял президент. Преемником нацпроекта «Здравоохранение» стал проект «Продолжительная и активная жизнь». Он включает 11 федеральных направлений, охватывающих все аспекты здравоохранения – от первичного звена до реабилитации.
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Лора Луганская