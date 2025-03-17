В двух округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы двух светофоров оптимизировали специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья в Ленинском округе и Люберцах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Ленинском округе специалисты поменяли режим работы светофора на 24-м километре Каширского шоссе: там был добавлен разворот и фаза прямого хода из Москвы. А в Люберцах было на 20 секунд увеличено время выезда на Октябрьский проспект со Смирновской улицы», — говорится в сообщении.Отмечается, что на указанных участках дорог будет продолжаться мониторинг и при необходимости в работу светофоров будут внесены дополнительные корректировки.
В областном Минтрансе подчеркнули, что оптимизация светофоров помогают увеличить пропускную способность дорог на 10-15%.
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