В Долгопрудном завершают капремонт детского сада №9

19 декабря 2025, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания детского сада №9, расположенного на Северной улице в Долгопрудном, вступил в завершающую фазу. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас на объекте ведут пусконаладочные работы, а также собирают и устанавливают мебель и проводят благоустройство прилегающей территории. Общая строительная готовность составляет более 98%.





«Детский сад построили 56 лет назад. В рамках капремонта там обновили фасад и кровлю, заменили все инженерные сети, сантехнику, двери и окна, выполнили внутреннюю отделку помещений», — говорится в сообщении.