В домах Орехово-Зуевского округа заменят 12 лифтов

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Двенадцать лифтов планируется поменять в текущем году в пяти жилых домах Орехово-Зуевского округа в рамках реализации подмосковный программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Лифты поменяют в домах по следующим адресам: город Орехово-Зуево, улица Карла Либкнехта, 9; город Ликино-Дулёво, улица Калинина, дома №№ 8А и д. 9А, а также город Ликино-Дулёво, улица 1 Мая, дома №№26А и 28А», — говорится в сообщении.Новые лифты будут отличаться более тихим ходом и высокой скоростью. Кроме того, их оснастят современными системами безопасности.
Отмечается, что капитальный ремонт многоквартирных домов проводится по национальному проекту «Жильё и городская среда».
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