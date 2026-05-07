В Подмосковье по окончании отопительного сезона обследуют объекты теплоснабжения
В Подмосковье завершился отопительный сезон. Все 56 муниципалитетов региона приступили к комплексному обследованию объектов ЖКХ, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
По поручению главы министерства Кирилла Григорьева специалисты проверят водозаборные узлы, канализационные насосные станции, очистные сооружения, сети водоснабжения и канализации.
«Цель обследования – составить план подготовки инфраструктуры к осенне‑зимнему периоду. В перечень работ, которые проведут на объектах, войдут замена задвижек на трубопроводах для точечного отключения участков сетей при нештатных ситуациях; установка частотных преобразователей для стабильного напора воды; капремонт сетей; замена насосного оборудования», – рассказали в МинЖКХ Подмосковья.Завершить эту работу планируется к середине мая.