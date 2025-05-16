Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство двора

Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Встречу, посвящённую благоустройству общей дворовой территории, провёл первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов с жителями домов №89 и №91 по улице Кирова, №18, №18/А к1 и №18/А к2 по улице Герцена, а также домов №86/16, №84 и 84 к2 по улице Тихонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы регулярно встречаемся с жителями, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. Благодаря сегодняшней встрече нам удалось получить обратную связь от жильцов, все пожелания будут учтены в схеме благоустройства дворовой территории. Обязательно проведем повторную встречу, уже после выполнения работ», — заверил Филипп Ефанов.Отмечается, что в ходе встречи были подняты вопросы об установке новой детской площадки, организации дополнительных парковочных мест, ремонте асфальта, сохранении деревьев и посадке новых кустарников.
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