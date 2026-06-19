В Жуковском в загоревшемся из-за дрона доме погибла девочка
Восьмилетняя девочка погибла на пожаре, возникшем в подмосковном Жуковском из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В момент происшествия ребёнок был дома с бабушкой. Женщина не пострадала.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы окажем семье всю необходимую поддержку и помощь», — написал глава региона на своём канале в мессенджере МАХ.Он добавил, что из-за дронов в Подмосковье получили повреждения 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два в округе Люберцы и по одному в Балашихе, Жуковском и Раменском. Власти области делают всё возможное, чтобы помочь всем, кого затронула атака, и оперативно устранить её последствия.
Пострадавшим выплатят компенсацию.