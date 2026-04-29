В Доме Правительства Московской области обсудили управление водными ресурсами

29 апреля 2026, 15:53

оригинал Фото: istockphoto / Petmal

29 апреля в Доме Правительства Московской области прошел форум «Развитие систем управления водным комплексом». Организатором выступило Министерство экологии и природопользования региона.





Участники форума подвели итоги весеннего половодья 2026 года, рассмотрели опыт муниципалитетов, обозначили выявленные проблемы и предложили меры для дальнейшего развития. Эксперты также обсудили цифровые решения в управлении водными ресурсами, включая современные системы мониторинга и проекты по прогнозированию паводков.



Отдельный блок посвятили нормативному регулированию водопользования, вопросам корректировки действующих норм и адаптации к климатическим изменениям, а также концепции развития водного хозяйства. Вице-губернатор Московской области Владимир Локтев отметил значимость экологической повестки и развития водных объектов региона.



«Для нас экология, наши водные объекты: реки и озёра — большая платформа для работы, большое развитие. Предыдущие годы нам показали, что есть куда стремиться и куда развиваться. Я считаю, что именно Виталием Владимировичем Мосиным у нас была создана новая система вешек, которая себя оправдала, мы прошли половодье», — отметил Локтев.

«Мы с коллегами встретились, чтобы пообщаться на тему паводка, цифровых решений в области управления водным хозяйством, а также обсудить, чего нам не хватает для того, чтобы быть более эффективными», — сказал он.