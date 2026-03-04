В Звенигороде покажут спектакль «Крокодил и Левиафан»
8 марта в Звенигородском музее-заповеднике представят музыкально-поэтический спектакль «Крокодил и Левиафан», посвящённый многолетней дружбе Антона Чехова и Исаака Левитана, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Постановка расскажет о более чем двадцатилетнем общении двух выдающихся представителей русской культуры. В основу сценария легли письма, воспоминания современников, литературные тексты и музыкальные произведения. Чеховские сюжеты и фрагменты его переписки будут сопровождаться видеопроекциями пейзажей Левитана, создающими эмоциональный визуальный ряд.
Начало спектакля запланировано на 18:00. Возрастное ограничение — 12+. Дополнительная информация и продажа билетов доступны на официальном сайте музея-заповедника.
