В доме в подмосковном селе Синьково нашли теплицу с коноплёй

19 ноября 2025, 09:16

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция задержала 40-летнего жителя села Синьково Дмитровского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в его доме обнаружили посадки конопли. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина в 2024 году купил через интернет семена конопли и оборудование для выращивания, организовал посадки в своём доме и пристройке, а на втором этаже сушил срезанные растения.





«В жилище подозреваемого полицейские изъяли 40 кустов конопли, коробки с высушенными листьями и стеблями, а также пять пакетов с растительным веществом. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной общим весом 500 граммов», — говорится в сообщении.