Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
В США порноактрису Девин Майклс признали виновной в расправе с бывшим мужем, риелтором Джонатаном Уиллеттом. Об этом пишет издание New York Post.
Майклс и Уиллетт связали себя узами брака в 2012 году, но их союз распался в 2018-м. После развода женщина вышла замуж за сына своего бывшего супруга. 6 августа 2023 года мать обнаружила обезглавленное тело Уиллетта, которое было завернуто в одеяла и обработано химическими веществами.
На допросе Майклс призналась, что нанесла Уиллетту удар «чем-то вроде подсвечника» во время массажа в их спальне. Затем она отрезала ему голову, перевезла ее домой в корзине для белья и выбросила в мусорный бак.
Ни орудие преступления, ни иных улик так и не удалось найти. Адвокат Майклс утверждал, что его клиентка не могла бы самостоятельно обезглавить мужчину такой комплекции. Кроме того, он настаивал, что никто ничего не слышал и не видел.
В 2024 году Майклс заключила сделку с правоохранительными органами и признала свою вину в обмен на освобождение через 15 лет. Однако во время оглашения приговора она снова заявила о своей невиновности, что привело к передаче дела на рассмотрение присяжных. Теперь женщине грозит пожизненное заключение.
