Достижения.рф

Шестиметровый питон на глазах у туристов скрутил гида и утянул под воду

Vice: В Индонезии питон затянул под воду гида во время экскурсии по реке Себангау
Фото: iStock/StockSeller_ukr

В Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау на острове Борнео. Опытный гид попытался продемонстрировать туристам свои навыки обращения со змеями, но питон сбросил мужчину в воду, передает издание Vice.



Над схватил змею за голову, однако тот вырвался из рук мужчины. Хищник моментально обвился вокруг тела гида, сдавив его шею своими кольцами. В конечном итоге, человек оказался под водой.

Стокилограммовый золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за миллионы долларов
Стокилограммовый золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за миллионы долларов
Первыми на помощь бросились его помощники, спрыгнув с лодки. Двое смельчаков схватили питона — один за голову, другой за хвост, и примерно через минуту смогли освободить товарища. Тот всплыл на поверхность.

Спасенного гида доставили на берег, а питона позже поймали, сфотографировали и выпустили на свободу.

Все участники инцидента остались живы.

Ранее сообщалось, что спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали пещеру глубиной 15 метров в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0