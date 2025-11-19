Шестиметровый питон на глазах у туристов скрутил гида и утянул под воду

19 ноября 2025, 07:09

Vice: В Индонезии питон затянул под воду гида во время экскурсии по реке Себангау

Фото: iStock/StockSeller_ukr

В Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау на острове Борнео. Опытный гид попытался продемонстрировать туристам свои навыки обращения со змеями, но питон сбросил мужчину в воду, передает издание Vice.





Над схватил змею за голову, однако тот вырвался из рук мужчины. Хищник моментально обвился вокруг тела гида, сдавив его шею своими кольцами. В конечном итоге, человек оказался под водой.



