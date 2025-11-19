Шестиметровый питон на глазах у туристов скрутил гида и утянул под воду
Vice: В Индонезии питон затянул под воду гида во время экскурсии по реке Себангау
В Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау на острове Борнео. Опытный гид попытался продемонстрировать туристам свои навыки обращения со змеями, но питон сбросил мужчину в воду, передает издание Vice.
Над схватил змею за голову, однако тот вырвался из рук мужчины. Хищник моментально обвился вокруг тела гида, сдавив его шею своими кольцами. В конечном итоге, человек оказался под водой.
Первыми на помощь бросились его помощники, спрыгнув с лодки. Двое смельчаков схватили питона — один за голову, другой за хвост, и примерно через минуту смогли освободить товарища. Тот всплыл на поверхность.
Спасенного гида доставили на берег, а питона позже поймали, сфотографировали и выпустили на свободу.
Все участники инцидента остались живы.
