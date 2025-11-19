В Кузбассе задержан замглавы Таштагольского района за аферу с курортом Шерегеш
ФСБ России задержала первого заместителя главы Таштагольского района Сергея Попова за мошенничество при строительстве горнолыжного курорта Шерегеш. По информации ТАСС, сумма ущерба составила 11 миллионов 400 тысяч рублей.
Попова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи провели обыски по месту его жительства и сейчас решают, какую меру пресечения назначить.
С 2022 по 2023 годы мужчина использовал свои служебные полномочия для выполнения муниципального контракта на строительство объектов теплоснабжения. Он согласовал использование некачественных железобетонных конструкций, которые не соответствовали техническим требованиям. После завершения работ подписал акты приемки и распорядился о выплате значительной суммы.
Ранее стало известно, что жителя Забайкальского края осудили на более 13 лет за убийство собственного сына из самодельного оружия.
Читайте также: