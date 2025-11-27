Убийцу генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку
Второй западный окружной военный суд назначил пожизненное заключение Игнату Кузину, признанному виновным в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
По версии следствия, Кузин, завербованный Службой безопасности Украины, с февраля по апрель 2025 года изготовил самодельное взрывное устройство и заложил его у подъезда дома, где жил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
Утром 25 апреля, когда Москалик вышел на улицу, Кузин дистанционно активировал бомбу. Генерал погиб на месте. Расследование эпизода завершили в сентябре, дело квалифицировали как теракт.
