Названа дата оглашения приговора обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной
Балашихинский суд огласит приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной 28 ноября.
Общий размер ущерба, причинённого потерпевшей, превысил 300 млн рублей, говорится в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
«По версии обвинения, преступная группа, в которую входили четыре человека, убедила Долину в необходимости перевести деньги на некие «безопасные счета» и провести якобы фиктивную сделку купли-продажи её квартиры под контролем правоохранительных органов. Певица выполнила эти указания, после чего передала средства обвиняемым», – сказано в сообщении.Сторона обвинения попросила признать участников организованной группы виновными в мошенничестве в особо крупном размере и лишить их свободы на сроки от шести до 9,5 лет.
Ранее сообщалось, что второй кассационный суд подтвердил законность возврата элитный квартиры Долиной в Хамовниках. Он отклонил жалобу покупательницы, которая приобрела квартиру.
Покупательница Полина Лурье, заплатившая 112 млн рублей, признана добросовестной, но лишилась и денег, и жилья.