Десятки французов пересекли границу и штурмом взяли платный бассейн в Германии
В приграничном немецком городе Кель около 50 граждан Франции предприняли попытку бесплатно проникнуть на территорию открытого бассейна Freibad Auenheim. Об этом говорится в материале телеканала France 3 Alsace.
Как сообщает полиция, мужчины неоднократно пытались перелезть через ограждение, чтобы миновать кассу. В результате между нарушителями и сотрудниками службы безопасности вспыхнул конфликт. В ходе ссоры разгорячённые французы стали переворачивать мусорные контейнеры.
Для урегулирования ситуации на место прибыли полицейские патрули из Келя и Ахерна, а также подразделения федеральной полиции в качестве подкрепления. В целях безопасности посетителей бассейна пришлось эвакуировать. К моменту прибытия основных сил правопорядка нарушители успели покинуть рекреационную территорию, поэтому установить их личности не удалось.
Подобные случаи в летние периоды не редкость. Из‑за дефицита бассейнов во Франции жители близлежащего Эльзаса зачастую приезжают купаться в Германию. Это особенно актуально на фоне экстремальной жары, преобладающей в странах Европы.
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