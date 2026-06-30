Десятки французов пересекли границу и штурмом взяли платный бассейн в Германии

30 июня 2026, 06:58

Около 50 граждан Франции оккупировали платный бассейн в немецком городе

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В приграничном немецком городе Кель около 50 граждан Франции предприняли попытку бесплатно проникнуть на территорию открытого бассейна Freibad Auenheim. Об этом говорится в материале телеканала France 3 Alsace.