Жительница Югры отдала курьеру 9,5 млн рублей после трех недель угроз

30 июня 2026, 08:51

Фото: iStock/Ju Production

В пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что 52-летняя жительница поселка Федоровский потеряла почти 10 млн рублей после серии звонков от аферистов. Неизвестные давили на нее почти три недели и добились передачи всех накоплений курьеру. Об этом сообщает ТАСС.