Жительница Югры отдала курьеру 9,5 млн рублей после трех недель угроз
В пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что 52-летняя жительница поселка Федоровский потеряла почти 10 млн рублей после серии звонков от аферистов. Неизвестные давили на нее почти три недели и добились передачи всех накоплений курьеру. Об этом сообщает ТАСС.
По информации полиции, следователи Сургутского района возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина сняла в банке в Сургуте 9,5 млн рублей, после чего встретилась с посыльным возле одной из городских школ и отдала ему деньги. Обман она распознала лишь через два дня, когда уже лишилась всей суммы.
Как считают правоохранители, схема началась в мае 2026 года со звонка в мессенджере. Собеседник назвался сотрудником силовых структур и для правдоподобия отправил поддельный документ с паспортными данными потерпевшей. Затем преступники усилили давление: пугали уголовным преследованием, грозили оформить займы на дочь и убеждали, что сбережения якобы относятся к средствам Центрального банка. Под этим предлогом женщину заставили срочно снять деньги для «проверки».
В полиции регулярно напоминают, что мошенники часто представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, госведомств или служб безопасности и стараются действовать через страх и спешку. Злоумышленники могут присылать поддельные удостоверения, документы с персональными данными и требовать сохранить разговор в тайне, чтобы человек не успел посоветоваться с близкими или перепроверить информацию по официальным каналам.
Специалисты советуют не переводить деньги и не передавать наличные незнакомцам ни при каких «проверках» или «спецоперациях», а при подозрительных звонках сразу прерывать разговор. Проверять сведения нужно самостоятельно — через официальный номер банка, ведомства или полиции, а при малейших сомнениях стоит обратиться за помощью к родственникам и как можно быстрее сообщить о случившемся в правоохранительные органы.
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