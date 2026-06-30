На реке Агул нашли тело пропавшей женщины, поиски мужчины продолжаются
В заломе на реке Агул в Красноярском крае обнаружили тело женщины, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства трагедии. Одновременно спасатели и правоохранители продолжают искать россиянина.
29 июня РЕН ТВ передавал, что на реке пропали два человека. По предварительным данным, мужчина и женщина собирались переплыть Агул, после чего перестали выходить на связь.
В подобных случаях на водоемах к поисковым работам обычно привлекают сотрудников полиции, спасателей и при необходимости специалистов экстренных служб. Они обследуют береговую линию, русло реки и участки со сложным течением, где человек может оказаться после несчастного случая.
Специалисты также напоминают, что попытки пересекать реку вплавь, особенно в незнакомых местах, могут быть крайне опасны из-за сильного течения, низкой температуры воды и подводных препятствий. При отдыхе у воды важно соблюдать меры предосторожности, не заходить в опасные зоны и заранее оценивать возможные риски.
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