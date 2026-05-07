В Домодедове начали строительство крупнейшего в России частного спорткомплекса

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В селе Ям городского округа Домодедово стартовало строительство крупного спортивно-оздоровительного комплекса. Это крупнейший по площади в России частный ФОК, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.





Новый объект появится рядом с жилой застройкой. В комплексе будут развивать несколько спортивных направлений.

«Общая площадь двухэтажного здания составит 8000 квадратных метров. Спортивную инфраструктуру создают одновременно с новыми микрорайонами, чтобы жители могли тренироваться рядом с домом. В проекте – игровые площадки, теннисные корты на крыше одного из корпусов, ангар для картинга, просторные залы, зоны для тренировок и отдыха посетителей. Рядом организуют большую парковку», – поделились планами в ведомстве.