В Истре приступили к строительству ФОКа с ледовой ареной
Подготовительный этап строительства физкультурно-оздоровительного центра с ледовой ареной начался в истринском микрорайоне Полево. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Проект реализуют за счёт средств регионального бюджета в рамках национального проекта «Семья».
«Сейчас рабочие приступили к подготовке участка, на котором развернётся стройка. Они занимаются устройством временных дорог и мест складирования материалов, а также устанавливают забор», — рассказал глава Минстройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.Общая площадь ФОКа составит 6 100 квадратных метров. Там разместят крытый каток с трибунами, тренерскими и раздевалками, тренажёрный зал и зал для занятий хореографией. На прилегающей территории сделают стоянку и проведут озеленение.
Сдать спорткомплекс в эксплуатацию должны в 2027 году.