В Домодедове объявили конкурс на капремонт Ильинской школы

05 сентября 2025, 13:45

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В селе Лобаново (г.о. Домодедово) стартовал конкурс на капитальный ремонт здания Ильинской средней школы имени полного кавалера ордена Славы Ивана Сидорова.







Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить ремонт и поставить оборудование для эксплуатации здания площадью более 1000 кв. м., сообщил Комитет по конкурентной политике Подмосковья.



Работы финансируются из бюджета региона в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить ремонт планируют в 2026 году.

