В шести образовательных учреждениях Пушкинского в 2026 году проведут капремонт

04 сентября 2025, 21:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский утвердили перечень образовательных учреждений, в которых в будущем году проведут капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Масштабное обновление шести учреждений образования рассчитывают провести при поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва. Также планируется приступить к строительству двух пристроек к школам.

«Капитальный ремонт сделают в школе №1 в Красноармейске; корпусах №1 и №3 Софринских образовательных комплексов; образовательном комплексе №7 в городе Пушкино; детсадах «Ручеёк» в Пушкине и Ивантеевке. Также будут возведены пристройки на территориях образовательного центра №2 и гимназии №6 в Ивантеевке», – уточнили в администрации.