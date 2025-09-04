В шести образовательных учреждениях Пушкинского в 2026 году проведут капремонт
В городском округе Пушкинский утвердили перечень образовательных учреждений, в которых в будущем году проведут капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Масштабное обновление шести учреждений образования рассчитывают провести при поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва. Также планируется приступить к строительству двух пристроек к школам.
«Капитальный ремонт сделают в школе №1 в Красноармейске; корпусах №1 и №3 Софринских образовательных комплексов; образовательном комплексе №7 в городе Пушкино; детсадах «Ручеёк» в Пушкине и Ивантеевке. Также будут возведены пристройки на территориях образовательного центра №2 и гимназии №6 в Ивантеевке», – уточнили в администрации.Там напомнили, что в 2025 году в Пушкинском благодаря капитальному ремонту преобразились пять учреждений образования.