В Серпухове открылся после капитального ремонта детсад «Улыбка»

03 сентября 2025, 14:03

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение школы № 3 — детский сад «Улыбка» открылся после капитального ремонта в посёлке Пограничный городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонтные работы заняли около восьми месяцев. Они проводились в рамках реализации национального проекта «Семья».



