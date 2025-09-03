В Серпухове открылся после капитального ремонта детсад «Улыбка»
Дошкольное отделение школы № 3 — детский сад «Улыбка» открылся после капитального ремонта в посёлке Пограничный городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонтные работы заняли около восьми месяцев. Они проводились в рамках реализации национального проекта «Семья».
Кроме того, было проведено благоустройство и озеленение прилегающей территории.«В ходе капремонта в здании обновили кровлю, фасад и входные группы, заменили все инженерные системы и окна, модернизировали систему видеонаблюдения, пожарную и охранную сигнализации», — говорится в сообщении.
Детский сад «Улыбка» посещают 104 воспитанника, включая самых маленьких и детей в возрасте от трёх до семи лет.